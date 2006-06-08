"Stand öffnen und flexibler machen"

#Kooperation mit anderen Berufen



Potenzial sieht die Strafrechtsexpertin, die vor allem in der Behandlung von Grundrechtsfragen in Erscheinung getreten ist, auch in der "Vernetzung der Zusammenarbeit mit anderen Standesvertretungen, denn das Wissen der jeweils anderen hilft, die Materie besser zu verstehen." Rech kennt keine Berührungsängste. Mit der Ärztekammer sind schon gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen zu den Neuerungen im Medizinrecht geplant, wie etwa Patientenverfügungen und Vorsorgevollmacht. Kein Stand ist ausgeschlossen: "Da braucht man Phantasie", man könne auch mit der Wirtschaftskammer etwas zum neuen Unternehmensgesetzbuch machen.

Gegen Jus-Bachelor als Grundstudium

Ein Jus-Studium mit Bachelor-Abschluss schließt Rech für im Rechtsbereich tätige Absolventen aus: Das bisherige Vier-Jahres-Studium soll beibehalten werden, wer einen Bachelor in Jus machen will, könne ja das Wirtschaftsrechts-Studium auf der Wirtschaftsuniversität wählen. Ob eine über das Grundstudium hinausgehende Postgraduale Ausbildung bzw. Sprachen für Rechtsanwaltsanwärter wichtig sind, hänge nicht mehr nur davon ab, in welcher Art von Kanzlei der Konzipient Praxis macht. "Ein MBA oder LLM gehört genauso wie Sprachen zum Anforderungsprofil in den größeren Wirtschaftskanzleien."



Aber in einem vereinten Europa gewinnen solche Ausbildungen immer mehr an Bedeutung auch für Einzelkämpfer in Kleinkanzleien, "und ich komme aus einer solchen Struktur", so die Vizepräsidentin.