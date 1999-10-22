Star Alliance belebt VIE

Für den Flughafen Wien (VIE) bedeute der AUA-Beitritt zur Star Alliance eine Aufwertung, da zusätzliche Destinationen im Osten von Wien aus angeflogen werden würden. Wien habe diesbezüglich



Wachstumskapazitäten, der Flughafen Frankfurt mit der Lufthansa, die ebenfalls ein "Ostspezialist" sei, dagegen nicht. Angesprochen auf eine Kooperation mit dem Flughafen Bratislava meinte Waniek,



dass die Kooperationsgespräche bisher nicht erfolgreich waren, der VIE aber sehr an einer Zusammenarbeit interessiert sei. Für Transferpassagiere sei Bratislava jedoch nicht geeignet, da die



Entfernung zu Wien (45 km) zu groß sei. Die termingerechte Umsetzung des Masterplans trage jedenfalls der Bedienung der Nachfrage beim Verkehrswachstum Rechnung, betonte Waniek.