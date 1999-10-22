Star Alliance belebt VIE

Die Entscheidung der polnischen Fluglinie LOT, sich der Qualiflyer Group anzuschließen statt der Star Alliance, garantiere dem heimischen Flugunternehmen Austrian Airlines (AUA) den Status des | tragenden Ostcarrier, betonte gestern der neue Flughafen-Vorstand Kurt Waniek auf der "Gewinn"-Messe.
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Für den Flughafen Wien (VIE) bedeute der AUA-Beitritt zur Star Alliance eine Aufwertung, da zusätzliche Destinationen im Osten von Wien aus angeflogen werden würden. Wien habe diesbezüglich
Wachstumskapazitäten, der Flughafen Frankfurt mit der Lufthansa, die ebenfalls ein "Ostspezialist" sei, dagegen nicht. Angesprochen auf eine Kooperation mit dem Flughafen Bratislava meinte Waniek,
dass die Kooperationsgespräche bisher nicht erfolgreich waren, der VIE aber sehr an einer Zusammenarbeit interessiert sei. Für Transferpassagiere sei Bratislava jedoch nicht geeignet, da die
Entfernung zu Wien (45 km) zu groß sei. Die termingerechte Umsetzung des Masterplans trage jedenfalls der Bedienung der Nachfrage beim Verkehrswachstum Rechnung, betonte Waniek.