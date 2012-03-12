Starbucks-Kaffee aus der Kapsel

New York. Starbucks steigt in das Geschäft mit Kaffeekapseln ein: Die US-Kaffeehauskette will noch vor Weihnachten sein eigenes Kaffeekapselsystem auf den Markt bringen. Mit an Bord soll nach Angaben des Unternehmens Qualität, Geschmack - und deutsches Know-how sein.



"Das Premium-Segment der Einzelkapseln ist der am schnellsten wachsende Geschäftszweig in der globalen Kaffeeindustrie", erläutert Konzernchef Howard Schultz den Hintergrund der Starbucks-Pläne. Das "Verismo" getaufte Kapselsystem soll noch vor Jahresende in ausgewählten Märkten und online verfügbar sein. Mit einer großen Bandbreite an Espresso- und Brühkaffeesorten, sowie unterschiedlichen Milchkapseln will man möglichst viele Geschmäcker treffen.



Während Starbucks den Kaffee liefert, stammt die "Hardware" von einem deutschen Unternehmen: Die deutsche Krüger GmbH, die mit K-Fee bereits über ein bisher weniger bekanntes Portionskaffeesystem verfügt, zeichnet für Kaffeemaschine und Kapselfüllung verantwortlich. Die Allianz mit Krüger sieht Starbucks als "strategische Verbindung" - ein Vorhaben, das dem US-Konzern neben Marktgrößen wie Nespresso oder Cafissimo noch einen Anteil am Kuchen für Portionskaffees verschaffen soll. Die Preise für Maschine und Kapseln stehen noch nicht fest.