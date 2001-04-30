Starke Gruppe BAWAG/P.S.K.

Wie BAWAG-Generaldirektor Helmut Elsner vor Journalisten mitteilte, erzielte die BAWAG/P.S.K.-Gruppe im Vorjahr ein um ein Drittel höheres Betriebsergebnis von rund 346 Mill. Euro und ein um ein Viertel gestiegenes EGT von rund 284 Mill. Euro. Um 11% auf 113 Mill. Schilling gesunken ist das EGT der BAWAG AG. Elsner verwies darauf, dass im Jahr 1999 der max.mobil-Anteil verkauft worden war. Während die Betriebserträge von - addierten - 837,1 Mill. auf 957,3 Mill. Euro stiegen, legten die Betriebsaufwendungen von 585,4 Mill. auf 611,5 Mill. Euro zu.



Der Vertrieb über die derzeit rund 2.300 Postämter, soll effizienter werden, sagte P.S.K.-Generaldirektor Stephan Koren. Der Verkauf von Standardprodukten über die Zusteller-Schiene soll forciert werden. Zu einer möglichen Schließung von Postämtern könne er derzeit nichts sagen, so Elsner. Noch nicht entschieden sei auch, ob die beiden Versicherungen des Konzerns - Postversicherung und BAWAG-Versicherung - getrennt bleiben, sagte er.



Besonders erfolgreich war der Konzern im Jahr 2000 mit Wertpapieren. Das Wertpapierportefeuille lag mit rund 11 Mrd. Euro um 14% über dem addierten Wert von BAWAG und P.S.K. im Jahr 1999.



Die Spareinlagen wuchsen um 2% auf 15,1 Mrd. Euro, die Forderungen an Kunden um 5% auf 1,2 Mrd. Euro. Das Volumen an Privatkrediten konnte um 8,7% oder 204,4 Mill. Euro gesteigert werden.