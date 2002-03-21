Startschuss für Strombörse EXAA

Heute, Donnerstag, nimmt die EXAA (Energy Exchange Austria), die erste österreichische Strombörse, in Graz ihren Handelsbetrieb auf. Das Land Steiermark und die Wiener Börse sind mit jeweils rund 30% Kapitalanteil die beiden Hauptaktionäre der EXAA. Heimische Elektrizitätsunternehmen halten 24%, die Siemens-Tochter smart technologies als Lieferant der Software für den Spotmarkthandel und die Oesterreichische Kontrollbank als finanzielle Clearing-Stelle jeweils rund 8%.