Startschuss für Strombörse EXAA

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von Rosa Eder
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Heute, Donnerstag, nimmt die EXAA (Energy Exchange Austria), die erste österreichische Strombörse, in Graz ihren Handelsbetrieb auf. Das Land Steiermark und die Wiener Börse sind mit jeweils rund 30% Kapitalanteil die beiden Hauptaktionäre der EXAA. Heimische Elektrizitätsunternehmen halten 24%, die Siemens-Tochter smart technologies als Lieferant der Software für den Spotmarkthandel und die Oesterreichische Kontrollbank als finanzielle Clearing-Stelle jeweils rund 8%.