Statt Gaddafi "Weiße FPÖ"

Gaddafi-Partei ändert ihren Namen. | Wien. Muammar Gaddafi ist auch bei seinen Anhängern in Österreich in Ungnade gefallen. Nachdem er lange Zeit als Namens-Pate für die "Gaddafi-Partei" diente, will Obmann Ahmed El Mesallamy nun den Namen seiner Fraktion in "Weiße FPÖ" ändern, wie er der "Wiener Zeitung" erzählte. Das FPÖ stehe für "Friedenspartei Österreichs".
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Auf die Frage, wie er überhaupt auf die Idee gekommen sei, seinerzeit die Gaddafi-Partei zu gründen sagte Mellamy, dies sei eine Idee des ehemaligen Kärntner Landeshauptmanns Jörg Haider gewesen. Er habe lediglich die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Libyen und Österreich fördern wollen. Ob die "blaue" FPÖ etwas gegen den neuen Namen haben könnte? "Ich glaube nicht, dass Strache etwas dagegen hätte. Der ist sicher auch für den Frieden", erklärte Mesallamy.