Steger: Nach Wahlen Ablöse von Spitzenbeamten denkbar

Gerhard Steger: Die Führungskraft muss wissen, wofür ihre Dienststelle eigentlich da ist. Wenn die Politik hier kein klares Ziel vorgibt - was öfter vorkommt - dann muss man selbst Ziele formulieren und mit der Politik abstimmen. Man kann nur über Ziele und Herausforderungen führen - da kann man aber viel tun.



Gibt es Unterschiede im Vergleich mit dem Privatsektor?



Alles, was im Privatbereich gilt, gilt auch für den öffentlichen Sektor; aber es kommen zwei Aspekte dazu. Erstens: die Politiknähe. Die politische Logik ist nicht immer mit der fachlichen Logik ident. Ein Politiker will vor allem wieder gewählt werden. Das kann fachliche Aspekte überlagern, und damit muss man umgehen können. Der zweite Aspekt ist, dass die Verwaltung stärker normenbezogen ist als die Wirtschaft.



Wie geht man als Beamter mit der politischen Logik um?



Man muss seinem Minister Erfolge ermöglichen. Der Minister wiederum muss ein festes Ziel haben, aber bei dessen Erreichung flexibel sein. Dann kann ihn die Verwaltung beim Weg gut beraten. So kann man klar zwischen fachlichen und politischen Aspekten trennen.



In manchen Ländern wird noch klarer getrennt. In den USA zum Beispiel wird bei Wahlen nicht nur die Regierung, sondern auch die Beamtenschaft ausgewechselt.



Ich glaube, dass Kontinuität in der Verwaltung wichtig ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Spitzenbeamte von der jeweiligen politischen Konstellation abhängig sind, während der darunter liegende Fachbereich immer gleich bleibt. Das funktioniert in Deutschland, und das ist eine saubere Lösung. Es gibt aber kein allgemein richtiges Modell.



Ist die Pragmatisierung nicht ein Motivations-Killer?



Die Pragmatisierung spielt da keine Rolle. Ich kenne keinen Beamten, der glaubt, dass er nichts zu tun braucht, weil ihm ohnehin nichts passieren kann. Das Vorurteil, dass hier jemand mit Ärmelschonern und dickem Hintern am Schreibtisch über seiner Knackwurst döst, stimmt einfach nicht.



Gerhard Steger, Erfolreich Führen in der Verwaltung, Verlag Österreich, 2005, 19,80 Euro.