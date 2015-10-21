Wien. Nach der Wien-Wahl wurde Wohnbaustadtrat Michael Ludwig von den eigenen Genossen als Auslaufmodell bezeichnet: Zu schlecht seien die Ergebnisse im Gemeindebau und in seinem eigenen Bezirk (Floridsdorf) gewesen, als dass er weiterhin als potenzieller Nachfolger von Michael Häupl gehandelt werden könne, hieß es. Jetzt hat Ludwig erstmals in dieser Sache Stellung bezogen.



Wiener Zeitung:Es wird gemunkelt, dass Sie derzeit auf wackeligen Beinen stehen?Michael Ludwig: Ich persönlich stehe fest auf beiden Beinen - auch politisch und inhaltlich. Ich glaube, dass ich in den letzten Jahren ganz gute Arbeit geleistet habe und dass es noch eine Reihe von Projekten gibt, die umzusetzen sind. Aber in letzter Konsequenz ist es eine Entscheidung des Bürgermeisters, wie er sein Team zusammenstellt. Ich werde jede seiner Entscheidungen mittragen.







War es ein Fehler, die Gemeindebauergebnisse öffentlich zur präsentieren? Die FPÖ gräbt der SPÖ dort das Wasser ab.



Es war Wunsch der Presse und der Öffentlichkeit wie schon einige Male, die Ergebnisse im Gemeindebau darzulegen und eine dementsprechende Sprengelauswertung vorzulegen. Ich habe das so wie immer gehandhabt. Dass es eine Angleichung der Wahlergebnisse in den Gemeindebauten an die Gesamtwahlergebnisse der Stadt gibt, ist ein Prozess, der sich schon seit vielen Jahren fortsetzt. Das hängt damit zusammen, dass sich die Bevölkerungsstruktur in den Gemeindebauten an die gesamtwiener Struktur angleicht.



Möchten Sie Wohnbaustadtrat bleiben? Intern wurden Sie einst als potenzieller Nachfolger von Bürgermeister Häupl gehandelt.



Ich habe keinerlei Ambitionen auf den Bürgermeisterposten. Ich konzentriere mich mit voller Kraft auf meine Funktion und meinen Verantwortungsbereich als Wohnbaustadtrat. Und ja, ich würde sehr gerne Stadtrat bleiben, denn ich glaube, es ist mir in den letzten Jahren gelungen, einiges umzusetzen und auch einiges auf den Weg zu bringen. Mir ist ganz wichtig, dass wir die soziale Durchmischung der Bevölkerung wienweit in allen Wohnformen erhalten. Sollte mir für die nächsten fünf Jahre das Vertrauen ausgesprochen werden, habe ich mir vorgenommen, mich mit diesem Thema ganz besonders auseinanderzusetzen.