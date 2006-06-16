Steht die Welt noch lange?

Die Welt steht nicht mehr lang, das ist sicher. Eine Woche Fußball-WM und schon offenbaren sich erste Anzeichen von Dekadenz. Wie sonst kann man sich die große Freude der ORF-Moderatoren über einen Sieg der deutschen Nationalmannschaft erklären? Und wann war Herbert Prohaska jemals entzückt, dass sich deutsche Jungs frei machen? Beim Strandurlaub in Jesolo sicher noch nie. Oder Christopher Ryan, der bei zwei Lattenschüssen der Deutschen hellseherisch andeutete, die Polen würden nun das Pech beim Spiel gegen Ekuador "reichlich zurück bekommen". Zwei Minuten vor Schlusspfiff sollte sich seine Prophezeiung bewahrheiten. Doch eine grenzwertige Bemerkung entschlüpfte ÖFB-Teamchef Josef Hickersberger während des Spiels Spanien-Ukraine. Die Ukraine wirke ausgebrannt wie die Brennstäbe in Tschernobyl, meinte er launig. Ob wir drei Wochen WM noch heil überstehen?