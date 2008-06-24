Steixner soll auf Zanon folgen

Nun geht es um die restlichen personellen Weichenstellungen im Land. Fix ist ja bis dato lediglich, dass van Staa zum Landtagspräsidenten gewählt werden soll und auch bis auf weiteres als Landesparteichef weitermacht.



Der Rest ist Spekulation, auch wenn sich bereits einige Eckpunkte abzeichnen. So gelten etwa Wirtschaftslandesrat Johannes Bodner und Bildungslandesrat Erwin Koler als Ablösekandidaten im künftigen sechsköpfigen ÖVP-Regierungsteam. Koler soll mit dem Amt des Landeschulratspräsidenten getröstet werden.



Neuer Landeshauptmann-Vize an der Seite Platters soll der Bauernbündler Anton Steixner werden, der Elisabeth Zanon in dieser Funktion nachfolgen könnte. Zanon fiel in Ungnade, als sie am Abend nach der Wahl Anspruch auf das Amt des Landeshauptmanns erhob. Ganz von der Bildfläche soll aber auch sie nicht verschwinden: Entweder bleibt Zanon als Gesundheitslandesrätin in Tirol oder aber sie wechselt nach Wien in die Bundesregierung. Für diese Rolle ist aber auch Naturschutzlandesrätin Anna Hosp im Gespräch (siehe Artikel oben).



Bei der SPÖ werden als Kandidaten für den zweiten Landesrat neben Parteichef Hannes Gschwentner die Landtagsabgeordnete Gabi Schiessling und der Zirler SPÖ-Vizebürgermeister Walter Draxl genannt.