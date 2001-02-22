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Stellenwert des Wiener Messeplatzes aufbessern

Von Petra Medek

Wirtschaft

Mit Neuerungen im Messekalender will Reed Messe, die seit Anfang des Jahres die operative Führung der Messe Wien übernommen hat, Wien als Messeplatz neu positionieren.

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Heuer werden alle Messen abgehalten, es kommt jedoch zu einigen Verschiebungen: Die "RealEstate" wird in zwei Messen aufgesplittet und in den Herbst verschoben, auch die Gebrauchtwagenmesse findet heuer im Herbst statt. Nächstes Jahr wird die "Bauen.Wohnen"-Messe in zwei Events gesplittet, die "Destillata§ übersiedelt nach Salzburg, skizzierte Generaldirektor Johann Jungreithmair gestern in einer Pressekonferenz den neuen Messeplan. Wesentliche Neuerungen gibt es auch bei der Ifabo: Sie findet heuer im September als reine Fachmesse mit einem Schwerpunkt auf E-commerce, e-Intelligence sowie IT- und Softwarelösungen statt. Installiert werden ein Kongressbereich sowie ein 600m² großes Innovationsform, sagte Matthias Limbeck, zuständig für Marketing und New Business.

Planmäßig laufe auch der Umbau, die neuen Hallen sollen Ende 2003/Anfang 2004 fertig gestellt sein.