Stellenwert des Wiener Messeplatzes aufbessern

Heuer werden alle Messen abgehalten, es kommt jedoch zu einigen Verschiebungen: Die "RealEstate" wird in zwei Messen aufgesplittet und in den Herbst verschoben, auch die Gebrauchtwagenmesse findet heuer im Herbst statt. Nächstes Jahr wird die "Bauen.Wohnen"-Messe in zwei Events gesplittet, die "Destillata§ übersiedelt nach Salzburg, skizzierte Generaldirektor Johann Jungreithmair gestern in einer Pressekonferenz den neuen Messeplan. Wesentliche Neuerungen gibt es auch bei der Ifabo: Sie findet heuer im September als reine Fachmesse mit einem Schwerpunkt auf E-commerce, e-Intelligence sowie IT- und Softwarelösungen statt. Installiert werden ein Kongressbereich sowie ein 600m² großes Innovationsform, sagte Matthias Limbeck, zuständig für Marketing und New Business.



Planmäßig laufe auch der Umbau, die neuen Hallen sollen Ende 2003/Anfang 2004 fertig gestellt sein.