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- Du, Amelia . . .
- Nicht schon wieder, Liam . . .
- Also, ich weiß nicht, ich hab’s versucht, aber irgendwas an der Sache ist mir zu hoch.
- Na schön, Liam, ich erklär’s Dir noch einmal. Zum vierten Mal . . .
- Ich weiß . . .
- Schau, hier ist Deckel mit den Scharnieren befestigt. Bei den Scharnieren ist der Deckel beweglich. Was Du brauchst, kannst Du ganz leicht berechnen: Der Drehmoment, ausgedrückt in Newtonmeter, ist Kraft in Newton mal Hebellänge in Metern.
- Aha.
- Du blickst so konsterniert drein.
- Weißt Du, Amelia, ich und Chemie . . .
- Das ist Physik, Du . . . Du . . .
- Ich will das ja auch gar nicht ausrechnen, ich will einfach den Deckel öffnen.
- Sowieso, Liam. Schau her, so geht das.
- Verblüffend, Amelia, wirklich verblüffend.
- Siehst Du, Liam, ganz einfach. Jetzt Du!
- . . .
- Na, was ist los, Liam?
- Du, Amelia . . .
- Weißt Du, wie Du Dich anstellst? Man könnte glauben, Du bist ein Kookaburra!
- Ganz schön arrogant, Amelia. Schließlich kann nicht jeder Kakadu so genial sein wie Du!
Forscher des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Radolfzell fanden heraus, dass Kakadus voneinander lernen, bei der Nahrungssuche die Deckel von Mistkübeln zu öffnen. Allerdings gelingt das nicht jedem dieser australischen Vögel.