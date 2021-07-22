- Du, Amelia . . .



- Nicht schon wieder, Liam . . .



- Also, ich weiß nicht, ich hab’s versucht, aber irgendwas an der Sache ist mir zu hoch.



- Na schön, Liam, ich erklär’s Dir noch einmal. Zum vierten Mal . . .



- Ich weiß . . .



- Schau, hier ist Deckel mit den Scharnieren befestigt. Bei den Scharnieren ist der Deckel beweglich. Was Du brauchst, kannst Du ganz leicht berechnen: Der Drehmoment, ausgedrückt in Newtonmeter, ist Kraft in Newton mal Hebellänge in Metern.



- Aha.



- Du blickst so konsterniert drein.



- Weißt Du, Amelia, ich und Chemie . . .



- Das ist Physik, Du . . . Du . . .



- Ich will das ja auch gar nicht ausrechnen, ich will einfach den Deckel öffnen.



- Sowieso, Liam. Schau her, so geht das.



- Verblüffend, Amelia, wirklich verblüffend.



- Siehst Du, Liam, ganz einfach. Jetzt Du!



- . . .



- Na, was ist los, Liam?



- Du, Amelia . . .



- Weißt Du, wie Du Dich anstellst? Man könnte glauben, Du bist ein Kookaburra!



- Ganz schön arrogant, Amelia. Schließlich kann nicht jeder Kakadu so genial sein wie Du!



Forscher des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Radolfzell fanden heraus, dass Kakadus voneinander lernen, bei der Nahrungssuche die Deckel von Mistkübeln zu öffnen. Allerdings gelingt das nicht jedem dieser australischen Vögel.