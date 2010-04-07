Stellvertreterkrieg im Stiftungsrat

Der nun vom Bundeskanzler als SPÖ-Vertreter bestellte 23-jährige Niko Pelinka, soeben noch Pressesprecher von Kulturministerin Schmied, will sich beruflich verändern. Das ist gut, denn als Kabinettsmitglied hätte er von Gesetz wegen nicht in den Stiftungsrat kommen können. Genauso wenig wie Politiker, ORF-Mitarbeiter und Mitarbeiter anderer Medien.



Diese Kriterien machen die Besetzung dieses wichtigen Gremiums jedesmal zu einem Eiertanz: Jeder, der sich entweder medienpolitisch oder mit Medienthemen auskennt, ist von Berufs wegen ausgeschlossen. Das ist nicht wirklich sinnvoll. Natürlich war es bis zur ORF-Reform von bescheidener Eleganz, dass die Klubobleute gleich direkt im Gremium saßen. Nur dass sie jetzt einfach statt dessen loyale Vertreter aus den Kabinetten schicken, kann auch nicht wirklich der Sinn der Übung sein. Da ist es besser, wieder zu der Usance zurückzukehren, dass die Politiker den Job im Stiftungsrat mitmachen. Das ist zwar optisch nicht schön, in einem Staatsbetrieb aber durchaus vertretbar. Und ehrlicher ist es obendrein.