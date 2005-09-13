Stenzel zieht es zurück nach Wien

Einziges Problem: Die Bezirkspartei hat mit diesem Coup der Landesparteichef Johannes Hahn wenig Freude. Obmann Franz Kühnelt wollte zu der Angelegenheit keinen Kommentar abgeben. Hier zeigt man sich zuversichtlich, auf Schützenhilfe von außen nicht angewiesen zu sein. In der Landespartei hat man jedoch weniger Vertrauen in die widerspenstige Bezirkspartei. Eine Entscheidung muss in den kommenden Tagen fallen. Am 23. Oktober wählt Wien.



Wer Stenzel an der Spitze der EVP-Delegation nachfolgen soll, ist noch offen. Zu den Favoriten zählen die langjährigen EU-Abgeordneten Othmar Karas und Paul Rübig. Der ehemalige Kärntner Abgeordnete Hubert Pirker dürfte im Falle von Stenzels Ausscheiden wieder in das EU-Parlament einziehen.



WZ-Interview: Ursula Stenzel