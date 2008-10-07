Stephan wartet und - schweigt

Dafür wird Stephan also bezahlt - Stephan schweigt. Auf einen Anruf wartend. Wie zu einer gemeißelten Statue versteinert, regungslos, stumm. Der Grauhaarige wartet auf den nächsten Anrufer, auf die nächste geistige Eingebung für seine Horoskop-Weissagung. Stephan starrt in die Kameralinse - schweigend. Da, ein Augenzwinkern! Und wieder nichts - Minuten werden zu Stunden, das Atmen zu einer kleinen Ewigkeit. |