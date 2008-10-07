Stephan wartet und - schweigt

Dafür wird Stephan also bezahlt - Stephan schweigt. Auf einen Anruf wartend. Wie zu einer gemeißelten Statue versteinert, regungslos, stumm. Der Grauhaarige wartet auf den nächsten Anrufer, auf die nächste geistige Eingebung für seine Horoskop-Weissagung. Stephan starrt in die Kameralinse - schweigend. Da, ein Augenzwinkern! Und wieder nichts - Minuten werden zu Stunden, das Atmen zu einer kleinen Ewigkeit. |
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Auf anderen Kanälen laufen Verfolgungsjagden, bizarre Wortgefechte, wilde Abenteuer und ungeheuerliche Gruselgeschichten. Der Tastendruck zu Stephans Schweigen trifft wie ein Keulenschlag, die Stille ist erdrückend. Doch endlich die Erlösung, das Klingeln des Telefons durchfährt Stephan, mit unglaublicher Schnelligkeit greift er nach dem Hörer und - spricht.