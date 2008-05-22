Stern-Stunden

Was wird sie daheim ihrem Liebsten sagen? Dass er seine Koffer packen soll? Oder wird sie eine andere Sterndeuterin konsultieren? Oder die Nachbarin? Wenn ja, wird die ihr vielleicht erklären, dass Astrologie in den Bereich der Esoterik und nicht in den der Wissenschaft fällt? Der Arzt und Buchautor Theodor Much behauptet sogar, dass sich die Sternzeichen längst verschoben haben und der Widder eigentlich ein Fisch ist. Alles klar?