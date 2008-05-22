Stern-Stunden

Frau H. ruft bei "Sternenhimmel" (Mo., 18 Uhr) auf Radio Niederösterreich an. Aus der Schnellbahn, da redet es sich scheinbar leichter. Sie habe einen neuen Partner gefunden, sagt H., und würde gerne wissen, ob denn was aus der Sache wird. Radio-Astrologin Eva Vaskovich Fidelsberger erkennt anhand der Geburtsdaten umgehend, dass die Beziehung auf wackligen Beinen steht und nicht von Dauer sein wird. Frau H. bedankt sich (!) und legt auf.
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Was wird sie daheim ihrem Liebsten sagen? Dass er seine Koffer packen soll? Oder wird sie eine andere Sterndeuterin konsultieren? Oder die Nachbarin? Wenn ja, wird die ihr vielleicht erklären, dass Astrologie in den Bereich der Esoterik und nicht in den der Wissenschaft fällt? Der Arzt und Buchautor Theodor Much behauptet sogar, dass sich die Sternzeichen längst verschoben haben und der Widder eigentlich ein Fisch ist. Alles klar?