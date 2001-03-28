Steuer-Depot für Erben

Die zur Tilgung der Steuer vorgesehenen Mittel werden dann bis zum Todesfall in der Notartreuhandbank vom Notar verzinst hinterlegt. Diese Steuer-Depots sollen noch heuer angeboten werden, es fehle jedoch noch die Zusicherung der Steuerfreiheit durch das Finanzamt, erklärt Georg Weißmann, Präsident der Österreichischen Notariatskammer.



Eine andere Sorge vor allem älterer Menschen sei die Hinterlegung eines Testaments: Die Kosten dafür würden oft zu hoch eingeschätzt und liegen tatsächlich bei 2.000 bis 5.000 Schilling, so Weißmann im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Über diese und weitere Themen informiert die Notariatskammer auf der "Senior aktuell".