Steueramnestie abgesagt

Bei den Beratungen im parlamentarischen Finanzzuschuss wurden die betreffenden Passagen der Regierungsvorlage (§ 209 Abs. 4 der Bundesabgabenordnung und § 31 Abs. 5 des Finanzstrafgesetzes, letzteres für die finanzstrafrechtliche Amnestie) ersatzlos gestrichen.



Betriebsprüfer hatten unnötige Arbeit



Das Finanzministerium hatte inzwischen bereits die Finanzämter mit einer umfangreichen Information über die Vorgangsweise bei der Berücksichtigung der Amnestie unterrichtet.



Zahlreiche Betriebsprüfungsstellen hatten außerdem Proforma-Prüfungshandlungen eingeleitet, um Steueransprüche "offen zu halten". Diese Aktionen erweisen sich nun als unnötig.



Sparbuch-Schenkungssteuerfreiheit bleibt



Nichts geändert hat sich an der in der gleichen Regierungsvorlage enthaltenen Schenkungssteuerfreiheit für private Sparbuchübergaben in der Zeit zwischen 1. Juni 2000 und 30. Juni 2002.



Die verfassungsgesetzliche Absicherung dieser Bestimmung musste allerdings entfallen, es bleibt bei der einfachgesetzlichen Regelung.