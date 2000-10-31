Steuerbegünstigung für Mitarbeiterschulung

Der eine Freibetrag wird mit 15. Dezember dieses Jahres abgeschafft, der andere ist erst heuer neu eingeführt worden.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 25 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Der neue "Investitionsfreibetrag für Humankapital" soll die Arbeitgeber steuerlich ermuntern, ihre Arbeitnehmer öfter in Aus- und Fortbildungskurse, berufliche Vorträge und Seminare zu schicken. Für derlei Betriebsausgaben soll es - außer der selbstverständlichen steuerlichen Absetzbarkeit solcher Ausgaben - auch noch einen 9-prozentigen Bildungsfreibetrag geben, einen zusätzlichen fiktiven Steuerabsetzposten, vergleichbar mit dem gleich hohen Investitionsfreibetrag für betriebliche Anlagegüter.
Voraussetzungen
Zwei wesentliche Voraussetzungen sind für die Bean-spruchung des neuen Freibetrages zu beachten. Zum einen müssen die von den Mitarbeitern besuchten Veranstaltungen eindeutig im betrieblichen Interesse der Firma liegen, ein Umstand, der besonders bei Fremdsprachen-Kursen von den Steuerprüfern argwöhnisch untersucht werden wird. Zum anderen muss die Aus- oder Fortbildung extern erfolgen: in einem Institut, das professionell solche Veranstaltungen bietet, wie etwa das WIFI, BFI, die Volkshochschulen oder auch in einer privaten professionellen Bildungseinrichtung.
Nur für direkte Kosten
Der 9-prozentige Steuerbonus wird nur für die direkten Aus- oder Fortbildungskosten gewährt, also für die eigentliche Schulung. Fahrt- und Nächtigungskosten sind nicht begünstigt, wohl aber die unmittelbar von der Bildungsveranstaltung verrechneten Fachbücher, Skripten und sonstigen Lehrbehelfe. Die begünstigten Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten sind weit gehalten. Entgegen weitläufigen Meinungen sind auch Universitätsstudien (als Zweitstudien) begünstigt, die der Arbeitgeber im betrieblichen Interesse für seine Mitarbeiter finanziert.