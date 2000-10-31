Steuerbegünstigung für Mitarbeiterschulung

Der neue "Investitionsfreibetrag für Humankapital" soll die Arbeitgeber steuerlich ermuntern, ihre Arbeitnehmer öfter in Aus- und Fortbildungskurse, berufliche Vorträge und Seminare zu schicken. Für derlei Betriebsausgaben soll es - außer der selbstverständlichen steuerlichen Absetzbarkeit solcher Ausgaben - auch noch einen 9-prozentigen Bildungsfreibetrag geben, einen zusätzlichen fiktiven Steuerabsetzposten, vergleichbar mit dem gleich hohen Investitionsfreibetrag für betriebliche Anlagegüter.



Voraussetzungen



Zwei wesentliche Voraussetzungen sind für die Bean-spruchung des neuen Freibetrages zu beachten. Zum einen müssen die von den Mitarbeitern besuchten Veranstaltungen eindeutig im betrieblichen Interesse der Firma liegen, ein Umstand, der besonders bei Fremdsprachen-Kursen von den Steuerprüfern argwöhnisch untersucht werden wird. Zum anderen muss die Aus- oder Fortbildung extern erfolgen: in einem Institut, das professionell solche Veranstaltungen bietet, wie etwa das WIFI, BFI, die Volkshochschulen oder auch in einer privaten professionellen Bildungseinrichtung.



Nur für direkte Kosten



Der 9-prozentige Steuerbonus wird nur für die direkten Aus- oder Fortbildungskosten gewährt, also für die eigentliche Schulung. Fahrt- und Nächtigungskosten sind nicht begünstigt, wohl aber die unmittelbar von der Bildungsveranstaltung verrechneten Fachbücher, Skripten und sonstigen Lehrbehelfe. Die begünstigten Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten sind weit gehalten. Entgegen weitläufigen Meinungen sind auch Universitätsstudien (als Zweitstudien) begünstigt, die der Arbeitgeber im betrieblichen Interesse für seine Mitarbeiter finanziert.