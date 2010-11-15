Steuererklärungen à la Gesundheitspolitik

So eine Steuergeschichte ist immer sehr mühsam, weil man, will man legal bleiben, jedem Cent nachlaufen und genau schauen muss, ob er eh an der richtigen Stelle vermerkt wurde. In Deutschland wurde letzthin ein sehr unbequemer Gesundheitsökonom (Peter Sawicki) wegen einer falschen Taxi-Abrechnung aus seiner Position entfernt - da kennt das System keine Gnade. Und wenn ich mich recht erinnere, hat man einen gewissen Al Capone auch nicht wegen seiner wirklich kriminellen Handlungen hinter Gitter gebracht, sondern wegen Steuerhinterziehung. Die Steuer ist ein eigenes Thema.



Also, um Probleme zu vermeiden, versuche ich immer katholischer als der Papst zu sein.



Andererseits, wenn man es bedenkt, sind Politiker in einer Demokratie ja Vorbilder. Und man sollte meinen, wenn man die Zahlen mit der gleichen Sorgfalt verwendet, wie Politiker dies tun, dann dürfte man kein Problem mit der Steuer haben. Also sollte ich es mal machen wie die Politik.



Für meine Ausgaben, also die Kosten für mein Unternehmen, werde ich, statt Belege vorzulegen, der Steuer einfach irgendwelche Informationen übermitteln - am besten über Zeitungsmeldungen. Dabei werde ich Beträge nicht oder nur ungefähr nennen und dafür mehr mit Prozenten um mich werfen, aber nicht angeben, wovon ich diese berechne!



Als bestes Vorbild dient für mich immer Niederösterreich. Dort wird, neben vielem anderen, behauptet, der Gesamtaufwand für die landeseigenen Spitäler ist 2009 um 0,88 Prozent gestiegen. Nachgerechnet, was man in Österreich bei Politikern ja ungern macht, dürften die Spitäler daher 2009 nur etwa 1535 Millionen Euro gekostet haben. Vielleicht setzt sich ja jemand hin und kontrolliert diese Zahl!



Aber auch Minister Stöger, der letzthin wirklich positiv auffällt - fast so, als ob er endlich als Gesundheitsminister angekommen ist -, hat merkwürdige Zahlen ins Spiel gebracht.



Er rechnet jetzt alle stationären Einrichtungen zusammen - also auch Reha, Pflege, Kur etc. - und kommt für diese auf 15,4 Milliarden Euro Kosten für 2009. Das ist eine Zahl, die man so überhaupt noch nie gehört hat. Ich konnte diese, mangels Datentransparenz, auch nicht nachrechnen - immerhin galten bis jetzt etwa 10 bis 11 Milliarden für die Akutspitäler; dass Reha, Pflege, Kur etc. bereits fast 5 Milliarden ausmachen sollen, erschreckt. Um so mehr, als wenigstens 2 dieser 5 Milliarden bis jetzt noch nirgends ihren Niederschlag gefunden haben. Ich freue mich schon auf die Neuberechnung der Gesundheitsausgaben der Statistik Austria. Denn dort werden für die stationäre Versorgung für 2008 nur etwa 12 Milliarden ausgewiesen. Möglicherweise müssten noch etwa 1,5 Milliarden für die Spitalsambulanzen hinzugezählt werden, die in den oben genannten 15,4 enthalten sein könnten. Nichts desto weniger, würde die Neuberechnung bedeuten, dass der Anteil am BIP für 2009 die 12 Prozent-Marke sprengen wird - ein Wert, der gleich einmal mehr als 20 Prozent über den bis jetzt gewohnten und liebgewordenen 10 BIP-Prozent liegt. Reißt es da niemanden, wenn 2009 plötzlich 2 Milliarden zusätzliche Kosten "gefunden" werden, von denen 2008 noch niemand wusste?



Wie dem auch sei, ich werde jetzt meine Steuer machen. Also liebes Finanzamt, meine Ausgaben sind dieses Jahr um 11,4 Prozent gesunken. Viel Spaß bei der Berechnung meiner Steuerpflicht.



Dr. Ernest G. Pichlbauer ist unabhängiger Gesundheitsökonom und Publizist.