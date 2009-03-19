Steuergeld für Woods

Für 1,5 Millionen Euro fliegt Tiger Woods nach Australien, um beim dortigen Masters zu golfen. Die Hälfte des Betrags wird aus Steuermitteln finanziert. Ganz offiziell. Premierminister John Brumby beruft sich auf eine Studie, wonach Australien mit einer Wertschöpfung von rund zehn Millionen rechnen darf, wenn Herr Woods golft. Am Ende sogar ein Riesengeschäft? Derartige Studien werden vor jedem etwas größeren Sportereignis präsentiert, um öffentliche Förderungen zu rechtfertigen. Nach den Ereignissen werden diese Summen von anderen Studien wieder dorthin geschickt, wo sie hergekommen sind, nämlich ins Reich der Fantasie.