Steuerreform-Voodoo

Wien. Sollten SPÖ und ÖVP bis zur Steuerreform nicht noch Überraschungen aus dem Hut zaubern: Das Reformwerk könnte in Ökonomie-Lehrbücher eingehen - als Beispiel dafür, wie sich politischer Wunsch und ökonomische Wirklichkeit widersprechen.



Wunsch: Die Steuern auf Arbeit um fünf Milliarden senken, aber keine neuen Schulden machen, heißt Nulldefizit 2016. Wirklichkeit: "Nach meiner Einschätzung kann sich das nicht ausgehen. Die Reform wird wohl teilweise auf Pump finanziert", sagt der Ökonom von ecoAustria, Ulrich Schuh.



"Zur Erreichung des angestrebten strukturellen Nulldefizits im Jahr 2016 sind entsprechende Gegenmaßnahmen erforderlich", warnt bereits der Budgetausschuss des Parlaments. Er listet kleine und große Budget-Bömbchen auf - die Steuerreform noch gar nicht inbegriffen. So sollte eine Finanztransaktionssteuer auf Börsengeschäfte ab 2016 satte 500 Millionen bringen. Das Problem: Es gibt sie noch nicht. Wenn überhaupt, spült sie ab 2016 schüchterne 100 Millionen Euro ins Staatssäckel. Wie das Finanzministerium bestätigt, werden die Erwartungen im April um 400 Millionen nach unten geschraubt. "Dann braucht es noch mehr Budget-Disziplin", heißt es aus dem Ministerium dazu. Dazu kommen 300 Millionen für den Kampf gegen den Terror und höhere Kosten für Landes-Lehrer.



Zurück zur Steuerreform. Warum nicht auf Pump? Wie der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble so schön sagte: "Regieren ist ein Rendezvous mit der Realität." Zumindest ist es ein regelmäßiges Rendezvous mit Brüssel. Denn die EU macht den Staaten Vorgaben für ihre Haushaltspolitik. Für Österreich: ein Nulldefizit 2016. Schuh kann sich nicht vorstellen, dass die EU eine Verschiebung des Nulldefizits wegen der Steuerreform akzeptieren würde. Österreich habe nicht zuletzt wegen der endlosen Abwicklung von Volksbank oder Hypo keinen Vertrauensvorschuss.



Einspruch: Die Regierung sagt doch, dass sie die Senkung der Lohnsteuer "gegenfinanziert". Was vorne weniger an Steuern reinkommt, geht hinten dank Einsparungen weniger raus (ÖVP) oder kommt durch Vermögenssteuern wieder vorne rein (SPÖ).

Milliarde I

Der Gegenfinanzierungsplan im Detail: Zu einer Milliarde finanziert sich die Steuerreform selbst, sagt die Regierung. Die Logik: weniger Steuer, mehr Geld zum Ausgeben, dadurch neue Einnahmen für den Staat, etwa über die Mehrwertsteuer. Angepeilter Selbstfinanzierungsgrad: 17 Prozent. Bei der Steuerreform 2003 unter Karl-Heinz Grasser waren es im ersten Jahr 11 Prozent. Na gut, ist man halt optimistischer. Doch Grassers Reform kam ohne gleichzeitiges Sparpaket und ohne Steuererhöhungen aus. Diesmal sollen aber vier Milliarden geholt werden, indem man Förderungen kürzt, die Mehrwertsteuer auf gewisse Güter erhöht, bei Beamtengehältern spart oder Steuerbetrüger zur Ehrlichkeit zwingt. All das fehlt den Betroffenen natürlich im Börsel. Die vier Milliarden müssen also von den fünf Milliarden abgezogen werden. Der Schub für die Wirtschaft schrumpft auf eine Milliarde.



Deswegen weist Peter Brandner von der Weis[s]en Wirtschaft darauf hin, dass die optimistischen 17 Prozent nur von dieser Milliarde gerechnet werden dürfen und demnach mickrige 170 Millionen Euro betragen würden.



Eine andere Form der Selbstfinanzierung gibt es sehr wohl, aber die ist ganz böse. Nämlich die kalte Progression. Sie schlägt zu, wenn Arbeitnehmer durch jährliche Lohnerhöhungen in höhere Steuerklassen springen. Diese versteckte Steuererhöhung lässt die Lohnsteuer stets kräftig sprudeln; laut Brandner beträgt sie 2016 wieder rund 400 Millionen. Um diese Ungerechtigkeit zu begradigen, machen Regierungen überhaupt erst regelmäßige Steuersenkungen. Verkauft uns die Regierung die kalte Progression als Gegenfinanzierung für die Steuersenkung, wäre Mogelpackung ein Hilfsausdruck.



Schuh weist darauf hin, dass für eine starke Selbstfinanzierung außerdem das Vertrauen in die Steuerreform groß sein muss. Sonst halten die Menschen das Geld lieber zurück, weil sie fürchten, es eh bald wieder über neue Steuern zu verlieren. Genau diesen Effekt erwartet er aber - auch wegen der schwachen Wirtschaft und hohen Arbeitslosigkeit.

Milliarde II

1,5 Milliarden Euro will die Regierung aus dem Kampf gegen Steuerbetrug holen. Hat sie keine CDs aus der Schweiz oder Liechtenstein mit Namen von Steuersündern gekauft, wird es eng. Denn dort, wo sonst noch im großen Stil betrogen wird, auf Baustellen zum Beispiel, ist die Finanz schon rigoros. Ja, die Registrierkassenpflicht für kleine Betriebe wie Wirte soll die Steuer-Kasse klingeln lassen. Holt man dort aber 1,5 Milliarden, nimmt man ein Wirte-Sterben in Kauf.

Milliarde III

Über eine Milliarde jährlich will die Regierung aus Förderungen und der Verwaltung holen. Agrarförderungen sind Aufzahlungen auf EU-Gelder (Kofinanzierung). Wer auf sie verzichtet, verzichtet auf EU-Geld. Das wäre unsinnig. Bei den 1,5 Milliarden Euro an Wirtschaftsförderungen wird die Wirtschaftspartei ÖVP wohl auch nicht ein Drittel wegschneiden. Was bleibt? Ein Bündel an unsinnigen Förderungen, etwa für E-Bikes. Doch 500 Millionen? So viel Mist macht Kleinvieh nicht.

Milliarde IV

Ad Verwaltung: Dieselbe ÖVP wird sich schwer tun, "ihren" Beamten vier Jahre lang Lohnerhöhungen vorzuenthalten. Beamte und Länder - Letztere sollen eine weitere Milliarde gegenfinanzieren. Das wäre nicht Voodoo, sondern ein Wunder.