Steuervorteil für Stock Options-Manager?

Die Steuerfreiheit gilt — unter anderem — insoweit, als der Wert der Beteiligung im Zeitpunkt der Einräumung der Option den Betrag von 36.400 Euro nicht übersteigt. Die wesentlichste Voraussetzung für die Steuerfreiheit bei den optionswilligen Arbeitnehmern ist aber, dass der Vorteil allen Arbeitnehmern oder jedenfalls bestimmten abgrenzbaren Gruppen der Arbeitnehmer eines Betriebes gewährt werden muss. Nach üblicher steuerlicher Praxis werden leitende Angestellte für sich allein jedoch nicht als "bestimmte Gruppe" anerkannt. Deshalb wird derzeit in Fachkreisen diskutiert, ob die vor allem für den Personenkreis der Manager gedachte steuerliche Stock Options-Begünstigung eigentlich ins Leere geht.



Manager sind "Leitende" und diese sind vom Steuervorteil ausgenommen. Der aktuelle Aufhänger der Diskussion: die kürzlich erzielten Stock Options-Gewinne der Telekom-Manager. Steuerfrei? Steuerpflichtig? In einer Analyse in der jüngsten Ausgabe der Fachzeitschrift "Recht der Wirtschaft" werden Zweifel an der Steuerbegünstigung geäußert, wie sie derzeit gesetzlich formuliert ist: Das Finanzministerium habe zwar im Falle eines Konzerns (in einer Einzelauskunft) die Begünstigung bejaht, doch hätte man den Steuervorteil eigentlich versagen müssen, weil die Option dort nur den leitenden Angestellten eingeräumt worden sei, was eindeutig gegen den Gesetzeswortlaut verstoßen habe, heißt es.