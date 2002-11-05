Steyler Bank eröffnet Niederlassung in Österreich

Die Privatbank, deren Gewinne in die Missionsarbeit des katholischen Steyler Ordens fließen, ist hierzulande bereits seit 2 Jahren aktiv - die mittlerweile rund 150 österreichischen Kunden wurden bisher von Deutschland aus betreut, sagte Niederlassungsleiter Jürgen Knieps in einer Pressekonferenz. Nicht nur mit dem Gewinn der Bank, der im vergangenen Jahr 700.000 Euro betrug, wird die Mission unterstützt. Die Bankkunden haben die Möglichkeit, ihre Zinsen ganz oder zu einem beliebigen Anteil zu spenden. Gespendet werden kann frei oder zweckgebunden für ein bestimmtes Projekt. Daneben sind Kapitalschenkungen möglich. "60% unserer Kunden unterstützen die Mission zusätzlich", so der Ökonom. In Summe fielen dem Orden 2001 über 2,5 Mill. Euro zu. Heuer sollen es knapp über 2 Mill. Euro sein.



Das nun eröffnete Bankbüro verfügt nicht über Schalterbetrieb; der Vertrieb werde wie bei anderen Direktbanken über Post, Fax, telefonisch oder elektronisch erfolgen, sagte Knieps. Vom eigenen Konto oder per Erlagschein kann man bei der Steyler Bank einzahlen.



Mit vier Produkten kommt die Steyler Bank nun auf den österreichischen Markt: ein Missionssparbuch, ein Bonus Sparplan mit steigender Verzinsung, Wachstumssparen mit Einmalerlag sowie das Festgeld für höhere Beträge.