Steyler-Bank wächst weiter

"Erfolg ist auch ohne Millionen-Investitionen möglich", erklärte gestern Jürgen Knieps, Geschäftsführer der Steyler Bank, vor Journalisten. Innerhalb ihres zweijährigen Bestehens in Österreich hat die Steyler Bank (Stammsitz in St. Augustin/Deutschland) die Gewinnzone erreicht. Der "zarte" Überschuss betrug laut Knieps 4.000 Euro. Entwickelt sich das Geschäft in Österreich weiterhin "so gut", könnten Niederlassungen in anderen europäischen Ländern - wie etwa Spanien, Portugal und Polen - gegründet werden, kündigte er an. Der Anteil des Österreich-Geschäfts am gesamten Bilanzvolumen der Bank (179,1 Mio. Euro) beträgt derzeit 5,5%.



Im österreichischen "Bankbüro" sollen demnächst Nachhaltigkeitsfonds angeboten werden. "Wir bieten Ethik-Fonds bereits in Deutschland an, die Nachfrage in Österreich ist allerdings größer", sagte Knieps. Eigene Fonds wird die Bank nicht auflegen. Investiert wird in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere. Unternehmen werden geprüft, inwieweit sie "Frieden, Gerechtigkeit und der Bewahrung der Schöpfung" entsprechen.



Die Eigentümer der Bank sind die Steyler Missionare. 2004 überwies die Bank 2,92 Mio. Euro an den Orden. 770.000 Euro stammten aus Bankgewinnen im Jahr 2003, weitere 2,15 Mio. Euro kamen von Zins- und Kapitalspenden der Kunden.



"Das Motiv, das Mission rechtfertigt, ist, die Strukturen des Unrechts zu beseitigen", meinte Pater Johann Resch, Missionsprokurator, der jahrelang in Ghana tätig war, gegenüber der "Wiener Zeitung". Er verwies auf die politische Rolle von Mitarbeitern, die etwa Landlosenbewegungen unterstützen.