Stichwahl in Frankreich

Paris. Die "Grande Nation" wählte zum elften Mal einen Präsidenten. Am 23. April war der erste Wahlgang, die Stichwahl fand am 7. Mai statt. Der ehemalige Wirtschaftsminister und Gründer der Partei En Marche

Emmanuel Macron gewannt sie klar gegen die rechtsextreme

Spitzenkandidatin des Front National Marine Le Pen. Die Wahl in Bildern.