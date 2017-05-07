Stichwahl in Frankreich

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online, cra
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Paris. Die "Grande Nation" wählte zum elften Mal einen Präsidenten. Am 23. April war der erste Wahlgang, die Stichwahl fand am 7. Mai statt. Der ehemalige Wirtschaftsminister und Gründer der Partei En Marche
Emmanuel Macron gewannt sie klar gegen die rechtsextreme
Spitzenkandidatin des Front National Marine Le Pen. Die Wahl in Bildern.