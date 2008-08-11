Stichwort: Abchasien

Im darauf folgenden Krieg, in dem sich Russland gegen die georgische Armee stellte, starben rund 7.000 Menschen, mehr als 200.000 Georgier flüchteten aus der Region am Schwarzen Meer. 1994 wurde ein Waffenstillstand ausgehandelt, über dessen Einhaltung UNO-Truppen wachen.



Mit 8.600 Quadratkilometer ist Abchasien etwas kleiner als Kärnten und hat rund 200.000 Einwohner, knapp die Hälfte davon sind Abchasen. Hauptstadt ist Suchumi.



Geographie



Abchasien liegt südlich des Kaukasus an der Nordküste des Schwarzen Meeres westlich des Flusses Enguri. Das bis auf einen schmalen, landwirtschaftlich genutzten Küstenstreifen gebirgige Land erreicht Höhen von über 4.000 Metern. Aufgrund des subtropischen Klimas entwickelte sich Abchasien während der Zeit der Sowjetunion zur Tourismusregion.



Bevölkerung



Die Volkszählung von 2005 weist aus:



- 125.000 (45 % der Bevölkerung) Abchasen



- 60.000 (18,2 %) Armenier



- 40.000 (12,9 %) Georgier



- 22.000 (6,5 %) Russen



- 6.000 (0,2 %) Esten



Ein Großteil der Einwohner hat Pässe der Russischen Föderation erhalten.



Geschichte



Das russische Zarenreich Richtung verleibte sich 1801 das Königreich ein, die westlich anschließenden Gebiete mit Abchasien folgten bis 1829. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es immer wieder zu Aufständen. Zahlreiche muslimische Abchasier wurden vertrieben oder wanderten in das Osmanische Reich aus.



Im März 1921 besetzte die 9. Armee der Roten Arbeiter- und Bauernarmee unter dem Kommando von W. Ch. Ter Abchasien. 1931 wurde Abchasien eine Autonome Republik innerhalb der Georgischen SSR.



Die zentralistische Sprachenpolitik der UdSSR verbot die abchasischen Sprache und führte das Russische als Amtssprache ein.



Im Juli 1992 Abchasien erklärte sich Abchasien zu einem souveränen Staat, dessen Beziehungen zu Georgien noch geklärt werden müssten. Im August 1992 rückten georgische Einheiten unter dem Befehl des damaligen Verteidigungsministers Tengis Kitowani in Abchasien ein.



Der Krieg dauerte etwas über ein Jahr und hatte die Vertreibung von rund 250.000 Georgiern zur Fiolge. Am 14. Mai 1994 wurde unter Vermittlung der Vereinten Nationen ein Waffenstillstand vereinbart. Bislang sorgen 1.500 russische Soldaten als Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) für die Einhaltung des 1994 geschlossenen Waffenstillstandes zwischen Georgiern und Abchasen. Die Einhaltung des Abkommens wird durch eine 121-köpfige United Nations Observer Mission in Georgia (UNOMIG) überwacht.



(Quellen: APA, CIA, Wikipedia)