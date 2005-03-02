Stichwort ABTA

Als einzige Interessensvertretung der österreichischen Firmenreisestellen und Travelmanager hat die ABTA (Austrian Business Travel Association) 110 ordentliche Mitglieder - darunter Großkonzerne wie OMV, Siemens, ABB, VA Stahl, Telekom oder Baxter. Diese wickeln rund 60% des Geschäftsreisevolumens in Österreich im Wert von ca. 450 Mill. Euro pro Jahr ab.



Die abta widmet sich neben der Interessensvertretung dem Geschäftsreisemanagement und hat sich der Kostensenkung der Reisestellen, dem Knowhow-Transfer, der Weiterbildung der Geschäftsreisespezialisten und einem optimalen Geschäftsreisenetzwerk in Österreich verschrieben. Letzteres wird u.a. durch die Einbeziehung der 95 außerordentlichen Mitglieder in die abta-Aktivitäten erreicht, zu denen Fluglinien, Hotelketten, Mietwagenunternehmen, Kreditkartenorganisationen und sonstige dem Geschäftsreisewesen nahestehende Dienstleistungsunternehmen gehören.