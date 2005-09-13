Stichwort Bäcker in Österreich

"Die Konkurrenz der Supermärkte macht uns Bäckern das Leben schwer", sagt Heinz Hofmann, Bundesinnungsmeister der Bäcker. Die Zahl der Bäckereien, die selbst produzieren, nimmt laut Hofmann seit Jahren leicht ab, jene der Verkaufstellen hingegen zu - vor allem in den Städten. Österreichweit gibt es 1900 Bäckereien - darunter Große wie Mann oder Ströck - 800 davon sind Mischbetriebe (Bäckereien und Konditoreien). Ankerbrot ist in der Statistik nicht enthalten, das Unternehmen zählt zu den Industriebetrieben. Insgesamt beschäftigen die Unternehmen 24.000 Mitarbeiter, 10% davon sind Lehrlinge.