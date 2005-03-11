Stichwort Kontrollbank

Die Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) wurde 1946 als Kreditinstitut mit Sonderaufgaben im Bereich der Exportförderung gegründet. Die Eigentümer des Spezialinstitutes sind inländische Kommerzbanken. Die OeKB wickelt für die Republik Österreich die Exportgarantien (Importe von Waren in entsprechendem Wert der Schuldendienstzahlungen) ab, und stellt österreichischen Großunternehmen mit Exporttätigkeit zinsbegünstigte Finanzierungsmittel in der Form eines Rahmenkredites zur Verfügung. Sie fungiert weiters als Meldestelle nach dem Kapitalmarktgesetz, ist Hauptzahlstelle für Anleihen und betreut das Auktionsverfahren für Bundesanleihen.