Stichwort "Land und Landlose"

Die Landverteilung in Brasilien ist historisch bedingt sehr ungleich, der Großteil des Landes befindet sich in den Händen von Großgrundbesitzern, etwa fünf Millionen Bauernfamilien besitzen keinen Grund und Boden. In der Regierung Luiz Inácio "Lula" da Silvas befassen sich zwei Ministerien mit Agrarfragen. Das Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) ist für die Landreform zuständig, das Ministério da Agricultura steht eher im Dienste der Großgrundbesitzer und Großlandwirtschaft.



Die Movimento Sem Terra (MST) kämpft seit den 1980er Jahren für eine gerechtere Landverteilung. Im vergangenen Frühling hat die MST den "roten April" verkündet. Sie mobilisierte gegen die nur zögerlich durchgeführte Agrarpolitik. Brachliegendes Land und leerstehende Gebäude wurden besetzt. "Wir protestieren, damit die Regierung ihr Versprechen wahrmacht und 400.000 landlose Familien im Verlauf dieser Legislaturperiode ansiedelt", erklärtee MST-Koordinator Paulo Rodriguez.