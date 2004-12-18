Stichwort Mediation

Was ist Mediation?



"Mediation ist eine auf Freiwilligkeit der Parteien beruhende Tätigkeit, bei der ein fachlich ausgebildeter, neutraler Vermittler (Mediator) mit anerkannten Methoden die Kommunikation zwischen den Parteien systematisch mit dem Ziel fördert, eine von den Parteien selbst verantwortete Lösung ihres Konfliktes zu ermöglichen." (§ 1. Abs. 1 Zivilrechts-Mediationsgesetz)



Neue Ausbildung



Die Ausbildung zum Mediator wird durch die Zivilrechts-Mediations-Ausbildungsverordnung ab 1. Jänner 2005 genauer geregelt: Persönliche Voraussetzungen sowie Ausbildungseinheiten werden vorgeschrieben. Auch werden künftig höhere Stundenzahlen verlangt. Dabei unterscheidet man zwischen sogenannten Quellberufen wie Richter, Wirtschaftstreuhänder oder Psychotherapeuten, die 220 Stunden zu absolvieren haben, und Personen ohne Vorkenntnisse, die in Zukunft 365 Stunden lang ausgebildet werden. Der Aufwand für eine Mediatorenausbildung liegt zwischen 4.500 und 9.000 Euro. Das Justizministerium führt eine Liste mit anerkannten Bildungseinrichtungen. Institutionen finden sich auch im Leitfaden des Netzwerks Mediation.