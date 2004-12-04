Stichwort "Step"

Die schweizerische Organisation Step vergibt seit 1995 ein Label für "faire", menschenwürdige Bedingungen in Produktion und Handel von handgefertigten Teppichen in Indien, Nepal, Pakistan, Iran und Marokko. Im Unterschied zum Fairtrade-Label handelt es sich bei jenem von Step um ein Geschäftssiegel. Step zeichnet also nicht einzelne Produkte, sondern Unternehmen aus. Im Sortiment eines Step-Lizenznehmers - etwa Leiner und Rahimi & Rahimi - sind alle Teppiche entsprechend dieser Vorgaben erzeugt und gehandelt worden. Die Step-Partner zahlen 1% vom Großhandelsverkaufspreis als Lizenzbetrag.