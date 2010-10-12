Stiefkinder der Aufsichtsdebatte

"Wir wollen vermeiden, dass Bank-Regeln einfach auf Versicherungen umgelegt werden", erklärt Peter Braumüller, Bereichsleiter für Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht in der Österreichischen Finanzmarktaufsicht und Vorsitzender des Lenkungsgremiums der Internationalen Vereinigung der Versicherungsaufseher. Dies gelte unter anderem für Ideen, europaweit eine Art Einlagensicherung für Versicherungsgesellschaften einzuführen. Zwar gäbe es dergleichen in einigen Ländern, hier seien jedoch viele Aspekte zu beachten, so Braumüller am Rande der Jahrestagung der Internationalen Aktuarsvereinigung IAA am Dienstag zur "Wiener Zeitung".



Obwohl Versicherungen weniger stark von der Finanzkrise betroffen gewesen seien als Banken, wäre es auch hier entscheidend, richtig mit Systemrisiken umzugehen, meint IAA-Präsident Paul Thornton. So sei es für die Versicherungsindustrie ebenfalls notwendig, Reserven zu bilden.



Passende Bilanzregeln



Für Braumüller geht es nicht nur um Eigenkapital, sondern auch um passende Bilanzierungsregeln. Diese sollten Versicherungen erlauben, langfristige Veranlagungen auch in schwierigeren Zeiten zu halten. Außerdem bemühe man sich hier, eine Annäherung mit den USA herzustellen.



Sowohl Thornton als auch Braumüller meinen, dass mehr Sicherheit ihren Preis hat. Mit höheren Kosten oder geringeren Leistungen für die Kunden sei zu rechnen, so Thornton.