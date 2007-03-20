Stiftungsanwalt, nicht Zocker

Wenn man ihn damit neckt, dass seine Anwaltskanzlei ihren Sitz gleich neben dem Spielcasino in Baen hat, lächelt der 48jährige Rudolf Fries nur mild. Er ist Wirtschaftsanwalt, Spezialist für Stiftungen, kein Casino-Kapitalist. Bei der spektakulären Fusion von Länderbank und "Z" war er ebenso dabei, wie bei der Verschmelzung der Bank Austria mit der CA.