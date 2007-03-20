Stiftungsanwalt, nicht Zocker

Wenn man ihn damit neckt, dass seine Anwaltskanzlei ihren Sitz gleich neben dem Spielcasino in Baen hat, lächelt der 48jährige Rudolf Fries nur mild. Er ist Wirtschaftsanwalt, Spezialist für Stiftungen, kein Casino-Kapitalist. Bei der spektakulären Fusion von Länderbank und "Z" war er ebenso dabei, wie bei der Verschmelzung der Bank Austria mit der CA.
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Mitte 2001 meldete er für seine BU Industrieholding erstmals einen 5-Prozent-Anteil an Böhler-Uddeholm, seit dem ÖIAG-Ausstieg Ende 2003 ist er dort mit seinen Partnern - unter anderem der Familie Scherb aus der Linzer Spitz-Fruchtsaftdynastie - Hauptaktionär. Jetzt winkt ein 600-Millinen-Euro-Gewinn.