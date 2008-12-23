Stille Zeit?

Nahezu sämtliche österreichischen Fußball-Bundesligisten sind vom Wohlwollen der Landes- bzw. Gemeindepolitik abhängig, die direkt fördern oder die Klubs mit Sponsoren, die Land oder Gemeinde nahe stehen, versorgen.



Nirgendwo sonst aber ist die Abhängigkeit größer als in Kärnten, schließlich existiert der Klub erst seit Sommer 2007. Der fliegende Wechsel Canoris könnte deshalb gravierende Auswirkungen auf den Verein haben. Wenn der starke Arm der Landesregierung nämlich will, steht bei Austria Kärnten bald alles still.