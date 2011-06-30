Stilles Ende einer Kultur

Still und leise ging eine Ära zu Ende. Mäzen Franz Grad zog sich endgültig aus dem österreichischen Fußball zurück, teilte er mit. Bis zuletzt versuchte er, mit Pasching in der Regionalliga mit einer hochgerüsteten Truppe in den Profifußball zurückzukehren. Dass das an seiner statt nun in Blau-Weiß Linz jener Verein schaffte, der erst gegründet wurde, nachdem Grad den FC Linz mit dem Lask fusionierte, ist feine Ironie. Grad bleibt in Erinnerung, da er mit dem Verkauf der Pasching-Lizenz nach Kärnten, wo diese als Millionengrab endete, das Verscherbeln von Lizenzen hierzulande kultivierte. Grads Nachfolger als Pasching-Präsident heißt Helmut Nussbaumer. Er folgte schon einmal Grads Beispiel, verkaufte die Schwanenstadt-Lizenz an Frank Stronach nach Wiener Neustadt. Man muss fast froh sein, dass Paschings Regionalligaplatz so gut wie nichts mehr wert ist.