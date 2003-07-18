Eigentlich war es ja eine eher schwache Stimme, mit der mein Ö1-Tag begann - mit der, na ja, "netten" Erzählung "Die kleine Bahianerin" des Brasilianers Ribeiro Couto nämlich, in den "Radiogeschichten" am Mittwoch. Dann wurden die Stimmen aber stärker: In "Von Tag zu Tag" sprach Rainer Rosenberg mit Franz Fiedler (Rechnungshofpräsident und Vorsitzender des Verfassungskonvents) über "Eine neue Verfassung für Österreich".



Den klugen, ab- und ausgewogenen, immer gehaltvollen und stets druckreif formulierten Worten Fiedlers aufmerksam zuzuhören, ist es immer wert. Ebenso wie jenen des ehemaligen Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs, Ludwig Adamovich, der später in den "Sommergesprächen" im "Journal Panorama" zu hören war. Dazwischen, in den "Spielräu-men", präsentierte Mirjam Jessa echt starke Sängerinnen von anno dazumal, zusammengetragen von Comic-Großmeister und Musik-Connaisseur Robert Crumb auf der CD "Hot Women"; dazu noch Astrud Gilberto - Stimmen vom Feinsten!



Am Abend dann ins TV, zu arte: Zunächst eine Reportage über Abdel Rachid Dostom, als "Herr des Nordens" jahrzehntelang (Bürger-)Kriegsherr, heute stellvertretender Verteidigungsminister in Afghanistan - eine umstrittene und vielschichtige, aber zweifellos starke und beeindruckende Figur. Und dann "Buena Vista Social Club", aus Anlass des Todes von Compay Segundo (95), der schillerndsten Persönlichkeit dieser wunderbar entspannten und wunderbar entspannt musizierenden . . . ja, wie soll man sie bezeichnen - Truppe, Gruppe? Am besten wohl: großartige Menschen. - Nun starb auch die mitwirkende Salsa-Queen Celia Cruz. Jetzt singen und lachen sie wohl im Himmel gemeinsam.