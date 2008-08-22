Stimmen: Woher nehmen, wenn nicht stehlen?

So viele Klein- und Kleinstparteien wie noch nie wollen heuer ins Parlament. Wenn man sehr blauäugig ist, könnte man das ja durchaus als wachsendes Interesse an der Politik interpretieren. Bei diesem Phänomen handelt es sich aber eher um die Auswirkungen der allgemeinen Politik(er)-Verdrossenheit. Denn zumindest ein Großteil jener Parteien, denen es gelungen ist, genügend Unterstützungserklärungen zu sammeln, sind keine Neulinge auf dem politischen Markt. Das heißt: Fehlten 2006 noch die frustrierten Unterstützer, so sind die heute da - und das nutzen die Kleinen aus.