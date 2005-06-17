Stipendien für die Berlner Medienakademie

"Studenten haben bei uns die Möglichkeit dort zu studieren, wo die Profis arbeiten", so Raimund Stündel, Vorstand und Studienberater an der Medienakademie. "Wir kooperieren an allen Standorten (Berlin, Hamburg und Rügen) eng mit Medienunternehmen und TV-Sendern. Deshalb sammeln unsere Studenten von Anfang an praktische Erfahrungen", betont Stündel.



Die Akademie vergibt für das Wintersemester 05/06 in Berlin jeweils zwei Stipendien in Höhe von 5.400 Euro und 3.600 Euro für die Studiengänge "Angewandte Medienwirtschaft" sowie "Film und Fernsehen". Bewerber können die Jury mit einem Kurzfilm und Motivationsschreiben bzw. einer spannenden Schilderung des Fernseherlebnisses ihres Lebens überzeugen.



Das Anmeldeformular und die genaue Aufgabenstellung finden sich online unter http://www.einstieg.com. Bewerbungen direkt an "die medienakademie" z. Hd. Raimund Stündel, Hausvogteiplatz 3-4, 10117 Berlin www.diemedienakademie.de. Einsendeschluss ist der 22. August 2005.