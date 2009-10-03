Stonehenge war nicht einzigartig

Der Name bezieht sich auf die blaue Farbe der 27 riesigen Steine, die dort einst standen. Heute sind nur noch die Löcher im Boden zu sehen. Die Fachleute sprachen am Samstag von einem bedeutenden Fund.



Die Stätte, die sich etwa 130 Kilometer südwestlich von London befindet, ist nach Ansicht der Wissenschafter etwa 5.000 Jahre alt. Mike Parker Pearson, Archäologie-Professor an der Universität von Sheffield, sagte, er gehe davon aus, dass Bluehenge und Stonehenge mit Ritualen von Tod und Leben in Zusammenhang standen.