Störung der Optik

Ob der Vizepräsident im Volleyball nun Hannes Kronthaler oder Max Mustermann heißt, wird den meisten Österreichern ziemlich wurscht sein. Viele wissen ohnehin nicht, wer da verbandsmeiert. Insofern ist die Information, dass Hannes Kronthaler nun nicht mehr zur Verfügung steht, eher von geringer Relevanz. Der naheliegende, wenn auch von Kronthaler unbestätigte Grund ist aber bedenklich. Im November hat es einen Zwist mit Peter Kleinmann wegen Differenzen auf Klubebene gegeben, danach soll Kronthaler Kleinmann den Rücktritt nahegelegt haben, nun geht er selbst. Bis jetzt hatte man den Eindruck, die beiden würden trotz Rivalität an einem Strang ziehen. Das wäre auch für die Zukunft wünschenswert gewesen, immerhin steht die EM 2011 in Österreich an, und also die Chance, dem Volleyball-Sport einen Impuls zu geben. Wer dafür verantwortlich sein wird, ist wurscht. Die Optik ist aber fürs Erste gestört.