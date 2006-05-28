Strache für "Rückführung integrationsunwilliger Ausländer"

Dies sei auch gerecht gegenüber denjenigen Ausländern, die sich ordentlich in Österreich eingegliedert hätten, meinte der FPÖ-Obmann. Die Rückführung integrationsunwilliger Ausländer habe selbstverständlich ohne finanzielle Unterstützung zu erfolgen, betonte Strache am Sonntag in einer Aussendung.



Der Regierung warf Strache vor, mit der Familienzusammenführung einen schweren Fehler begangen zu haben. Dies habe die Situation nämlich extrem verschärft und die Kosten enorm ansteigen lassen. Deshalb sei die Familienzusammenführung unverzüglich einzustellen, verlangte der FPÖ-Obmann.