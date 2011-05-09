Strache will koalitionskompatibel sein - und spielt taktische Spielchen

Nun könnte man davon ausgehen, dass dies schlicht der Wahrheit entspricht. Immerhin versucht Strache schon seit Jahren immer wieder, die europäischen Rechten zu vereinen, und hält besten Kontakt zu Gruppen wie dem belgischen Vlaams Belang und Frankreichs Front National.



Wahrscheinlicher erscheint - und das nicht nur in den Augen politischer Beobachter - allerdings ein anderes Szenario: Strache hat seinen Auftritt abgesagt, weil er sich von allzu rechten Kreisen distanzieren will. Denn dass der FPÖ-Chef beim alljährlichen "Totengedenken" am 8. Mai die Rede halten wollte, hatte bereits im Vorfeld für heftige Kritik von allen Seiten gesorgt. Und Strache will sich offenbar unbedingt als seriöser Partner für eine Koalition positionieren. Da macht ein Auftritt mit schlagenden Burschenschaftern kein gutes Bild.



Schon in den vergangenen Monaten hat sich der FPÖ-Chef immer wieder vom rechten Rand abgegrenzt - etwa, als er der Präsidentschaftskandidatin Barbara Rosenkranz nach dem Verbotsgesetz-Eklat de facto die Unterstützung im Wahlkampf versagte. Auch das Verhältnis Straches zum Dritten Nationalratspräsidenten und Olympia-Mitglied Martin Graf - er war am Heldenplatz - ist seit längerem abgekühlt.



Diese Distanz wird im eigenen Lager aber nicht gerade mit Wohlwollen aufgenommen: So meinte ein Insider im "Kurier", innerhalb der Partei sei man "angefressen", weil Strache unbedingt koalitionskompatibel sein wolle. Dennoch gilt es mangels politischer Alternativen als unwahrscheinlich, dass er die Gunst der Rechten damit verspielt.



Dass er damit die konservative Mitte blenden kann, würde dieser Taktik wohl mehr Wirkmächtigkeit zugestehen, als ihr gebührt. Klar ist aber, dass Strache in den Umfragen steil nach oben klettert und die ehemaligen Großparteien langsam einholt. Das hat aber wohl weniger mit taktischen Spielchen zu tun als mit dem Zustand der Republik. Strache nutzt aus, dass die Koalition bei vielen nötigen Reformen ins Stocken geraten ist. Und jetzt spielt er eben noch ein paar taktische Spielchen.