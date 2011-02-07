Strafe für den Lattenschuss

Es war eine Situation, wie sie im Fußball immer wieder passiert: Ein Spieler ist dafür vorgesehen, Elfmeter zu schießen, in der konkreten Situation aber ergreift ein anderer die Initiative und schießt. So geschah es auch am Samstag in Hannover. Pech für Wolfsburgs Diego, dass er den Ball beim 0:1 kurz vor Schluss an die Latte setzte.