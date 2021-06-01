Straßengüterverkehr nimmt deutlich Fahrt auf

Der Straßengüterverkehr in Österreich hat im ersten Quartal kräftig an Fahrt aufgenommen. Das Transportaufkommen der heimischen Firmen stieg um rund 18 Prozent auf 87,9 Millionen Tonnen, wie Daten der Statistik Austria zeigen.

"Damit verdichten sich die Anzeichen einer deutlichen wirtschaftlichen Erholung", wird Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas in einer Aussendung zitiert.

Doch auch im Vergleich zum Referenzquartal vor der Corona-Krise, also dem ersten Quartal 2019, zeigten sich deutliche Zunahmen. Das Transportaufkommen erhöhte sich vom ersten Quartal 2019 zum ersten Quartal 2021 um zehn Prozent, die Gesamttransportleistung stieg im selben Zeitraum von 6,3 Milliarden Tonnenkilometern um rund sieben Prozent auf 6,7 Milliarden Tonnenkilometer.

Die Transportleistung innerhalb des Bundesgebietes erhöhte sich von Jänner bis März 2021 um 10,5 Prozent auf 4,7 Milliarden Tonnenkilometer, während jene außerhalb Österreichs um 6 Prozent auf 2,0 Milliarden Tonnenkilometer anstieg.

Mit Ausnahme des "sonstigen Auslandsverkehrs" (minus 3,5 Prozent auf 1,2 Millionen Tonnen) kam es in allen Verkehrsbereichen zu deutlichen Zunahmen. Im Inlandsverkehr stieg die Beförderungsmenge um 19 Prozent auf 81,0 Millionen Tonnen, im grenzüberschreitenden Empfang um 16 Prozent auf 3,0 Millionen Tonnen und im grenzüberschreitenden Versand um fast 3 Prozent auf 2,4 Millionen Tonnen. Beim Transitverkehr wurde eine Zunahme um 13 Prozent auf 0,3 Millionen Tonnen verzeichnet.