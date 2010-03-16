Straßenschlacht in Athen

In der zweitgrößten Stadt Thessaloniki und anderen Orten gab es Probleme mit der Stromversorgung, nachdem die Beschäftigten der staatlichen Elektrizitätsgesellschaft in einen zweitägigen Streik getreten waren. Dadurch mussten mehrere Kraftwerke heruntergefahren werden. Am Donnerstag wollten Taxifahrer und die Betreiber von Tankstellen streiken, um damit gegen einen Gesetzesentwurf zu protestieren, der das Steuersystem auf eine neue Grundlage stellen soll.