Strategien für das Eintauchen in eine neue Wirtschaftswelt

Die Industriellenvereinigung (IV) fordert daher die Ausweitung der steuerlichen Förderungen im Weiterbildungsbereich und die Einführung einer "Green Card" für ausländische Fachkräfte. "150.000 Leute werden in Österreich bis zum Ende dieser Legislaturperiode fehlen, wenn wir nichts tun", sagte IV-Generalsekretär Lorenz Fritz gestern vor Journalisten. Er stellte das IV-Weißbuch zur New Economy vor. Dieses wurde von 15 Unternehmen und Organisationen erstellt, darunter die Siemens AG Österreich, die Mobilkom Austria AG, der Fachverband Elektro- und Elektronikindustrie und der Verband Alternativer Telekombetreiber.



Das Weißbuch richtet sich an die heimische Wirtschaftspolitik. Die IV will mit "10 Geboten der Stunde" das Land für das Thema New Economy sensibilisieren. Und das ziemlich energisch: "Wachrütteln, nicht nur wachküssen", ist laut Franz Geiger, Geschäftsführer der Siemens Business Services GmbH, die Devise. Die Technologie alleine sei nicht die treibende Kraft in der rasanten Entwicklung der "neuen Wirtschaft". So könnten etwa die Konsumenten heute via Internet viel leichter und schneller Produktvergleiche anstellen.



Bei der Internet-Nutzung, aber auch bei den Telekommeinrichtungen sei Österreich im europäischen Vergleich weit vorne mit dabei. Als großes Vorbild gelte Schweden. Dort fördert der Staat gezielt die Ausstattung der Arbeitnehmer mit Computern durch ihre Arbeitgeber. 80% der Mitarbeiter, die das Angebot nutzen, sind PC-Einsteiger. Die Home-PC-Penetration in Schweden hat sich durch die Regierungsmaßnahme in eineinhalb Jahren von 29% auf 50% erhöht.



Die IV fordert in ihrem Weißbuch weiters neue Strategien zur Finanzierung junger innovativer Firmen.