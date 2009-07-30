Strauss-Kahn: Boni für Manager sind ein Skandal

Die Gier nach leichtem Geld und die Art und Weise, leichtsinnige Risiken einzugehen, seien eine Ursache der derzeitigen Wirtschafts- und Finanzkrise, sagte der Franzose in einem Interview des französischen Fernsehsenders France 24.



Dass es nun so schnell wieder Boni bei den Banken gebe, schockiere ihn. Strauss-Kahn bedauerte, dass noch immer keine Regelungen gefunden wurden, um zu "verhindern, dass eine kleine Gruppe von Männern und Frauen aus Geldgier die gesamte Weltwirtschaft in die Katastrophe führt".



Das Bonussystem wird seit Beginn der Krise kritisiert, weil es Banker und Börsenhändler zu übermäßigen Risiken anspornen kann. Dessen ungeachtet haben einige große internationale Banken in letzter Zeit erneut Boni ausgezahlt, um Angestellte zu behalten oder neu einzustellen.



(APA)