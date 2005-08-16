Streik bei der Alitalia

Der Streik wurde vom Gewerkschaftsverband Sult aus Protest gegen das Alitalia-Management ausgerufen. Der Gewerkschaftsverband protestiert somit gegen seinen Ausschluss aus der Gruppe von Arbeitnehmerorganisationen, die am Verhandlungstisch für den neuen Arbeitsvertrag zugelassen sind.



Laut Gewerkschaftsprognosen wird es wegen des Streiks zur Streichung von über 300 Flügen kommen. Die Gewerkschaften werfen der Alitalia schwere Verletzungen der Arbeitnehmerrechte vor.



Spannungen zwischen dem Alitalia-Management und den Gewerkschaften sind an der Tagesordnung. Die Alitalia arbeitet an der Umsetzung des Umstrukturierungsplans zur Rettung der maroden Airline. Der Bodenbetrieb soll mit der Streichung Hunderter Arbeitsplätze rationalisiert, 190 Mio. Euro jährlich eingespart werden.